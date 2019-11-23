Світовий банк напрацьовує моделі відновлення Донбасу

Світовий банк розпочав роботу щодо глобального відновлення життєздатності економіки Донбасу.

Про це розповіла директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.

“Зараз Світовий банк розпочав дослідження моделей економічного відновлення Донбасу. Ми хочемо краще зрозуміти, які шляхи розвитку підходять різним регіонам Донбасу — Донеччині та Луганщині. І ми сподіваємося, що потім результати нашої роботи стануть підґрунтям стратегії розвитку Донбасу, яка розроблятиметься урядом України”, - зазначила вона.

За її словами, досвід роботи Світового банку в інших країнах, які пережили конфлікти, говорить про те, що, крім інфраструктури, є потреба у наданні якісних державних послуг, покращенні роботи місцевих органів влади, створенні здорового соціального середовища, формуванні соціальної єдності.

Сату Кахконен підкреслила, що йдеться не просто про відбудову колишніх економічних моделей у регіоні. Адже, за її словами, ще до кризи економіка Донбасу йшла на спад, тож просте її відтворення не буде правильним рішенням. “Ми шукаємо нові економічні моделі, нові рушії та стимули для його економічного зростання”, - розповіла директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.

Вона зауважила, що відновлення Донбасу не буде швидким і не може обмежуватися лише відновленням інфраструктури.

Як відомо, війна на Донбасі спричинена російською агресією проти України після того, як навесні 2014 року Росією був анексований український Крим. Наразі частина Донецької та Луганської областей непідконтрольні українському урядові.