На Херсонщині до Дня пам’яті жертв Голодоморів показали спогади очевидців

На Херсонщині до Дня пам’яті жертв Голодоморів підготували відео зі спогадами очевидців - місцевих мешканців.

Відеоматеріал оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Майже не залишилося очевидців, які можуть розповісти про найстрашніший геноцид українського народу, але є й ті, хто досі береже страшні спогади та пам’ять про ті роки. Подружжя Сосуновичів – Анатолій Павлович та Любов Григорівна – згадують з болем в серці Великий Голод, неначе це було вчора. Йому було 10, їй – 9, однак їх духовні рани вже ніколи не загояться", - написав Гусєв.

Як зазначається у відеоматеріалі, на Херсонщині нараховано 305 населених пунктів, що постраждали від Голодомору у 1932-33 роках, виявлено 43 місця масового поховання.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.