На Херсонщині до Дня пам’яті жертв Голодоморів показали спогади очевидців

На Херсонщині до Дня пам’яті жертв Голодоморів показали спогади очевидців

Відео
Укрінформ
На Херсонщині до Дня пам’яті жертв Голодоморів підготували відео зі спогадами очевидців - місцевих мешканців.

Відеоматеріал оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Майже не залишилося очевидців, які можуть розповісти про найстрашніший геноцид українського народу, але є й ті, хто досі береже страшні спогади та пам’ять про ті роки. Подружжя Сосуновичів – Анатолій Павлович та Любов Григорівна – згадують з болем в серці Великий Голод, неначе це було вчора. Йому було 10, їй – 9, однак їх духовні рани вже ніколи не загояться", - написав Гусєв.

Як зазначається у відеоматеріалі, на Херсонщині нараховано 305 населених пунктів, що постраждали від Голодомору у 1932-33 роках, виявлено 43 місця масового поховання.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

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