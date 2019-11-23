На Харківщині облили кислотою машину офіцера-прикордонника
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
«Вранці офіцер збирався на службу та виявив біля місця проживання власний автомобіль з пошкодженими колесами та покриттям кузова (внаслідок дії хімічної речовини, попередньо – кислоти)», - йдеться в повідомленні.
Подробиці інциденту з’ясовують співробітники Нацполіції у співпраці з офіцерами внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.
«Не виключено, що зіпсували транспортний засіб, щоб залякати прикордонника через його службову діяльність», - припускають у відомстві.
Як зазначається, цього року Держприкордонслужба зафіксувала 25 випадків застосування насильства проти своїх працівників та 21 погрозу фізичного насилля, а також 11 фактів пошкодження їхнього майна та 52 – створення перешкод службовій діяльності.