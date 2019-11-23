На Харківщині облили кислотою машину офіцера-прикордонника

У Харківській області невідомі пошкодили автомобіль заступника начальника відділу прикордонної служби «Золочів».

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Вранці офіцер збирався на службу та виявив біля місця проживання власний автомобіль з пошкодженими колесами та покриттям кузова (внаслідок дії хімічної речовини, попередньо – кислоти)», - йдеться в повідомленні.

Подробиці інциденту з’ясовують співробітники Нацполіції у співпраці з офіцерами внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.

«Не виключено, що зіпсували транспортний засіб, щоб залякати прикордонника через його службову діяльність», - припускають у відомстві.

Як зазначається, цього року Держприкордонслужба зафіксувала 25 випадків застосування насильства проти своїх працівників та 21 погрозу фізичного насилля, а також 11 фактів пошкодження їхнього майна та 52 – створення перешкод службовій діяльності.