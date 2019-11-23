На Львівщині вітали бійців, які повернулися із зони ООС

У райцентрі Самбір на Львівщині із почестями зустріли військовослужбовців 703-го окремого полку оперативного забезпечення, які повернулись із зони бойових дій.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

“Більше двох сотень бійців полку боронили східні кордони нашої держави протягом шести місяців, не зазнавши при цьому жодних бойових утрат”, - зазначив заступник голови ОДА Тарас Грень.

Найкращих військовослужбовців нагородили цінними подарунками, грамотами та подяками голови облдержадміністрації.

У Самборі зустріли бійців із зони ООС. Фото: Львівська ОДА

Як зазначається, за пів року перебування на Донбасі особовий склад займався розмінуванням місцевості, обладнанням та облаштуванням опорних пунктів, визначених у результаті розведення військ, утриманням понтонних мостів та поромних переправ через Сіверський Донець.

Інженерні групи 703-го полку допомагали механізованим бригадам в облаштуванні фортифікаційних споруд першої лінії оборони.

Військовослужбовці матимуть кілька тижнів відпустки та реабілітації, після чого повернуться до виконання службових обов'язків у місці постійної дислокації.

703-й окремий полк оперативного забезпечення - військове з'єднання інженерних військ, яке пройшло кілька переформувань після перейменування з 50-го інженерно-саперного полку у 1994 році. Його військовослужбовці брали участь у численних миротворчих операціях за кордоном. Окрім того, вони щороку допомагають боротися з наслідками стихії у Львівській та сусідніх областях.