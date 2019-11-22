Шторм на Азові: на Арабатській Стрілці перемило автошлях

На Херсонщині через негоду перемило водою ділянку автошляху на Арабатській Стрілці, на місці чергують рятувальники.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Херсонській області.

"З обіду 21 листопада в Генічеському районі посилився вітер, внаслідок чого дорогу Генічеськ – Стрілкове на Арабатській Стрілці на ділянці близько 700 метрів перемило водою. Рівень води у найнижчій точці сягає 40 сантиметрів. На цій ділянці шляху чергують рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Генічеська на автомобілі КРАЗ", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальників залучили до надання допомоги, коли треба було транспортувати лікарів до хворого чоловіка у село Генгірка.

Разом із рятувальниками на місці чергує команда пожежної охорони села Щасливцеве.

Фото: ks.dsns.gov.ua