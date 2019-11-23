Традиційне українське село під небом Донеччини (рус.)

Є в Донецькій області єдиний в східному регіоні України етнографічний комплекс під відкритим небом

В Донецкой области, в селе под красивым названием Прелестное, уже много лет работет единственный в восточном регионе Украины этнографический комплекс под открытым небом - музей народной архитектуры, быта и детского творчества. Здесь воссоздано традиционное украинское село периода XIX - начала XX века.

Сегодня совсем недалеко – война, на оккупированной территории раздают российские паспорта, а здесь, в Славянском районе, среди красивой природы - пронизанная украинским духом и традициями, оберегаемая и почитаемая десятилениями земля Слобожанщины.

Музеем народной архитектуры, быта и детского творчества в селе Прелестное заведует Ирина Тишина. Она сама местная - родилась и выросла здесь, закончила Донецкий национальный университет и вернулась домой.

Ее рассказ - о музее, о селе, о жизни людей, их проблемах и праздниках сегодня.

МУЗЕЙ НАЧАЛСЯ С КРУЖКА РИСОВАНИЯ

- Наш музей начался с кружка рисования, это был 1969 год. Потом, в 1973 году это переросло в Прелестнянскую художественную студию «Синяя птица», работы детей начали участвовать в выставках. Сначала все было на базе нашей сельской школы, потом - Славянского отдела культуры.

Учителем рисования в школе был Александр Иванович Шевченко (1926-2010), который и создал в селе Прелестное детскую художественную студию, а потом и музей. Он сам родом из соседнего поселка Райгородок, но жил и работал в нашем селе. Шевченко был талантливым человеком - краеведом, художником, под его руководством дети не только учились рисовать, но и знакомились с историей родного края, с народным искусством. В 1980 году Прелестнянская студия изобразительного искусства получила статус «народной».

Затем под студию специально было построено здание. Ведь у нас проходили уже выставки и в Москве, на ВДНХ. Тогда, в 1982 году выделили деньги, а через год было построено это двухэтажное здание, в котором и находятся сегодня выставочные залы. В мае 1983 года мы его открывали.

Сейчас здесь три выставочных зала и детская мастерская. Один зал – детского творчества, где есть экспозиции рисунков наших воспитанников и три стенда – рисунки детей из других стран – Америки, Чехии, Болгарии и других. Мы обменивались рисунками, художественные произведения наших детей выставлялись за границей. У нас вообще есть большой фонд рисунков. Второй зал – это свитлыця, также есть зал этнографии и мастерская.

К 90-летию со дня рождения Александра Шевченко в музее открыли комнату, в которой экспонируются его живописные произведения, а также материалы, рассказывающие о жизненном и творческом пути художника. Значительное внимание в творчестве Александра Ивановича уделяется жизни крестьян, их труду, поэтому многие бытовые картины и пейзажи из сельской тематики.

В зале этнографии экспонируются образцы народного творчества и быта населения Слободской Украины: вышивки, народные картины, одежда, мебель, музыкальные инструменты, изделия гончаров, резчиков. А в мастерской мы проводим мастер-классы с детьми – они занимаются декоративно-прикладным искусством: делают своими руками ляльки-мотанки, освоили технику ковровой вышивки, или художественного набивания на полотне, работают с керамикой.

После того, как было построено это здание и открыта художественная студия, стали собирать этнографию. Вместе с группой единомышленников и воспитанниками студии Александр Шевченко осуществлял этнографически краеведческие экспедиции по окружающим селам, во время которых и были обнаружены образцы народного декоративно-прикладного искусства, предметы традиционной украинской материальной культуры. Подключились к созданию музея и местные жители: приносили кто бабушкину прялку, кто вышитую скатерть, рушник или кувшин. Собранные предметы экспонировались в Музее народного творчества, который действовал при студии «Синяя птица».

А в 1987 году местная бабушка - жительница нашего села Прелестное (Биличенко Р.А.) подарила свою хату, положившую начало созданию Музея народной архитектуры и быта под открытым небом.

Да, эта хата из нашего села, правда, она немного в стороне стояла, но ее смогли переставить. А бабушку, которая в той хате жила, две ее дочери забрали в Славянск.

Хата, подаренная музею, очень старой постройки, крыша покрыта камышом, и по рассказам бывшей хозяйки, ей уже 130 лет.

В дальнейшем в музей были свезены подаренные неравнодушными людьми ветряк середины XIX века, кузница и комора конца XIX - начала ХХ века. Теперь в нашем музейном комплексе под открытым небом: хата, ветряк, кузница и комора.

Тогда и Славянский отдел культуры выделял деньги, помогали спонсоры. Ветряк перевозили из села Бригадировка в Харьковской области. Для перевозки рыбхоз дал платформы, трактора, помогал очень и сельхозтехникум. Так же перевозили комору, поэтому эти старинные сооружения разбирали, все деревянные элементы нумеровали, а потом уже на месте снова собирали.

В 1992 году музей получил статус государственного, стал отделом Донецкого областного художественного музея, этнографического профиля.

Наш музей проводил и сегодня продолжает вести научно-исследовательскую, научно-фондовую, экспозиционно-выставочную, научно-образовательную и просветительскую работу.

Общая площадь музея - 1923 кв.метра, экспозиционная - 1905 кв.метров (из нее под открытым небом - 1496 кв.метров), фондохранилища -18 кв.метров. Всего в штате музея 9 научных сотрудников.

ОСНОВНАЯ МАССА ПОСЕТИТЕЛЕЙ - ДЕТИ

К нам в музей обычно приезжают до четырех тысяч посетителей в год. Основная масса посетителей – это, конечно, дети. Много детей из городов нашей Донецкой области, а также Харьковской. Раньше и из Луганской приезжали, бывало, и из других областей Украины, даже иностранцы бывали. Ведь мы - единственный в Восточной Украине музей архитектуры и быта под открытым небом.

Так как у нас музей народной архитектуры и быта украинского села, - все сопровождение на украинском языке. Года два назад к нам приезжали из Славянска участники Всеукраинского форума писателей, журналистов, и среди них были люди из Западной Украины. Так вот они искренне удивлялись, увидев в нашем регионе такой музей и послушав интересную экскурсию на украинском языке.

ВОЙНА, КОНЕЧНО, СКАЗАЛАСЬ...

Но война, конечно, сказалась. Вообще наше село находится на самом севере Донецкой области, в 30 километрах от Славянска и всего в 5 километрах от Харьковской области. Поэтому мы только слышали войну, грохот орудий, обстрелы со стороны Славянска, горы Карачун. И, слава Богу, мы не попали под оккупацию. Но с лета 2014 года и где-то в течение полутора лет мы вообще не получали зарплату, потому что ранее финансировались из Донецка.

Потом уже Донецкий областной художественный музей был перерегистрирован в Дружковке - и нам все выплатили. Все восстановилось, мы остались в прежнем статусе филиала художественного музея с подчинением Донецкому областному управлению культуры.

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В сельской школе у нас учатся 104 человека, она 9-летняя, была средняя, но в громаде открыли опорную школу, а все остальные стали 9-летними.

Сочетание прекрасной природы с памятниками истории, архитектуры, народной культуры, позволяют на базе музея проводить фольклорные и музейные праздники. Раз в год, как правило в мае, у нас проходит фольклорный конкурс. Традиционным стало проведение ежегодного областного фольклорного смотра-конкурса народных коллективов «Весняне намисто». К нам съезжаются народные творческие коллективы из разных районов.

Кроме того, в рамках праздников народного календарного цикла - Николая, Рождества, Сретения, Ивана Купала – проводится реконструкция обрядовых действ с тематическими мастер-классами.

Конечно, из-за войны в 2014, 2015 годах красочные праздники были пропущены...

Мы еще оказываем такую услугу как проведение свадебных обрядов на территории музея под открытым небом в украинском народном стиле. Последняя свадьба была перед самой войной. Ее сопровождали и местный хор, и танцевальный коллектив из нашего села в украинских национальныъ костюмах. А вот совсем недавно на территории нашего музея супружеская пара отмечала 5-летие совместной жизни. Очень это красиво и, конечно, людям запоминается на всю жизнь.

К тому же все это проводится за символическую цену. Вообще-то у нас входной билет для детей стоит всего 6 грн, для взрослых – 10 грн.

Экскурсантам предоставляется комплексная программа посещения музея: сочетание обзорной экскурсии с мастер-классом. Каждый может попробовать сделать своими руками что-то из традиционного народного творчества – набивную картину, писанку и т. д.

КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ ПОПОЛНЯЕТСЯ

Конечно, текущие проблемы есть всегда, но мы их решаем. Вот запланировали на следующий год на хате крышу перекрыть, обновить камыш...

Коллекция музея сегодня насчитывает более двух тысяч предметов. Но с целью пополнения фондов достижений народного быта и этнографии и сейчас проводятся этнографические краеведческие экспедиции по темам: «Народные промыслы и ремесла», «Быт населения Слобожанщины», «Документы, фотодокументы по истории края» и другие.

Наша музейная коллекция пополняется также предметами современного изобразительного, декоративно-прикладного искусства, детскими произведениями. И мы хотим, чтобы каждый посетитель остался довольным, надолго сохранил в памяти встречу с нашим музеем и селом.

Елена Колгушева, Донецкая область

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