Одеський аеропорт досі не працює через аварію літака

Міжнародний аеропорт "Одеса" призупинив повітряний рух через аварію літака рейсу TK 467 авіакомпанії Turkish Airlines.

Наразі термін продовжено до 22.00.

Про це повідомляє аеропорт на своїй сторінці у Facebook.

"У зв'язку з інцидентом з рейсом TK 467 повітряний рух призупинений до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам рекомендують стежити за онлайн-табло.

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Як повідомлялося раніше, 21 листопада рейс TK 467 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, під час посадки підломив передню стійку шасі. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Аеропорт призупинив повітряний рух до 18.00 п'ятниці.