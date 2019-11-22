Фінансисти ОТГ Львівщини вчаться планувати місцеві бюджети

Фінансисти об`єднаних територіальних громад Львівщини на дводенному семінарі удосконалюють навички бюджетного планування з урахуванням змін в законодавстві.

Навчання проходить в офісі Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Впродовж семінару «Особливості планування місцевих бюджетів на 2020 рік» його учасники розглянуть особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів, проаналізують проблемні питання виконання бюджетів у 2019 році, а також засвоять принципи планування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів у 2020-2022 роках. Одним з важливих питань порядку денного стало і забезпечення прозорості бюджетного процесу.

“Напередодні з`явилися цифри Державного бюджету України, прийнятого Верховою Радою. І хоч він ще не підписаний Президентом, проте зараз місцеві ради, в тому числі і ОТГ, активно займаються формуванням своїх бюджетів, і їм потрібно відштовхуватися від показників Держбюджету. Тому семінар покликаний довести ці цифри до фінансових спеціалістів громад, показати зміни в законодавстві в частині форм, які були внесені цього року. Також запрошені фахівці департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації діляться корисною інформацією щодо того, як уникнути проблем з плануванням у майбутньому, показують, які недоліки знаходять аудитори при перевірках. На етапах формування бюджетів це необхідно знати, щоб не допустити порушень і не нести за них відповідальності”, - зазначив радник ОРМС з місцевих фінансів Юрій Голинський.

За його словами, згідно з чинним законодавством, проєкти рішень про місцеві бюджети повинні бути оприлюднені за 20 календарних днів до сесії, на якій буде розглядатися бюджет. Згідно з бюджетним законодавством, місцеві бюджети повинні бути затверджені до 25 грудня, тому в найближчі дні потрібно опублікувати проєкти. Вони ще можуть коригуватися з врахуванням пропозицій мешканців, але зараз важливо вчасно їх оприлюднити і врахувати доповнені дані.

Серед слухачів семінару — фінансові спеціалісти ОТГ, керівники фінансових відділів та бухгалтери, які займаються підготовкою проєктів рішень.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Львівський офіс Програми «U-LEAD з Європою»