Рябошапка назвав причину обшуків у мерії Одеси

Правоохоронці провели обшуки у мерії Одеси, а також на одному з комунальних підприємств у справі створення штучного боргу на сто мільйонів гривень.

Про це повідомив під час пресконференції у п’ятницю генпрокурор Руслан Рябошапка.

“Проведено низку обшуків у Одеській міській раді, а також структурних підрозділах міськради і в одному з комунальних підприємств. Проблема була пов’язана з тим, що було створено штучний борг, за який чиновники Одеської мерії пропонували розплатитися одеситам. Розмір боргу становив більше ста мільйонів гривень. Борг був штучний, і компанії, які викупили борг, афілійовані з чиновниками Одеської мерії”, - сказав він.

Генпрокурор уточнив, що правоохоронці шукають документи, які підтверджують створення штучного боргу комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» перед компаніями, які афілійовані з чиновниками Одеської міськради.

За словами Рябошапки, деяким посадовцям мерії було повідомлено про підозру.

Крім того, за словами посадовця, правоохоронці провели обшуки на території Одеського морського порту.

“Чиновники, які пов’язані з Адміністрацією морських портів, за допомогою фіктивних договорів намагалися вивезти із власності державного підприємства приблизно 54 млн грн. Це було пов’язано із поставками певної продукції, яка так і не була поставлена, а також із виконанням робіт із реконструкції порту, які не були проведені”, - розповів Рябошапка.

Також, за його словами, правоохоронці провели слідчі дії у справі вимагання грошей у чиновника Затоківської селищної ради.

“Це справа, пов’язана із вимаганням виділення землі особам, які не мали на це права. На жаль, до цієї справи був причетний один із прокурорів Генпрокуратури, і нині вживається заходів щодо перевірки цієї причетності і встановлення вини кожного з групи осіб”, - зазначив генпрокурор.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки, Державного бюро розслідувань і Генпрокуратури у п’ятницю, 22 листопада, проводять слідчі дії у будівлі мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів.

Також обшуки пройшли на території Одеського морського порту у справі розслідування оборудки з реконструкції причалу порту.