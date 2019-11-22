В армії спростовують інформацію про “облави” на призовників

Оперативне командування "Північ" категорично заперечує інформацію, поширену окремими ЗМІ, про факти начебто примусової відправки хлопців на службу в армію.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ".

“Останнім часом деякими ЗМІ почала поширюватись недостовірна інформація про нібито існуючі порушення чинного законодавства під час осіннього призову. У зв'язку з цим повідомляємо: вказаних в публікаціях "фактів" насправді не існує. Журналістів просимо перевіряти отриману інформацію, зателефонувавши до військових комісаріатів (телефони є на офіційних сайтах та сторінках військкоматів), або на "гарячу лінію" оперативного командування "Північ" за телефоном 0800-500-410”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, осінній призов до армії триває з 1 жовтня до 31 грудня 2019 року. На військову службу планується залучити 15 тис. 200 осіб. Із них до Збройних Сил України — 9 000 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб, Державної прикордонної служби України — 4 400 осіб, Національної гвардії України — 1 000 осіб.