В армії спростовують інформацію про “облави” на призовників
Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ".
“Останнім часом деякими ЗМІ почала поширюватись недостовірна інформація про нібито існуючі порушення чинного законодавства під час осіннього призову. У зв'язку з цим повідомляємо: вказаних в публікаціях "фактів" насправді не існує. Журналістів просимо перевіряти отриману інформацію, зателефонувавши до військових комісаріатів (телефони є на офіційних сайтах та сторінках військкоматів), або на "гарячу лінію" оперативного командування "Північ" за телефоном 0800-500-410”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, осінній призов до армії триває з 1 жовтня до 31 грудня 2019 року. На військову службу планується залучити 15 тис. 200 осіб. Із них до Збройних Сил України — 9 000 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту — 800 осіб, Державної прикордонної служби України — 4 400 осіб, Національної гвардії України — 1 000 осіб.