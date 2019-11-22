На основі Агенції регіонального розвитку на Херсонщині створили Офіс євроінтеграції, його майбутній директор проходитиме перевірку на поліграфі.

Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

«На основі Агенції регіонального розвитку Херсонщини створено Офіс євроінтеграції. Рішення про перейменування установи ухвалила Наглядова рада «Агенції регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» в Херсонській області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що функція офісу - донесення до людей з регіонів ідеї, що євроінтеграція – це не абстракція, а конкретні речі для розширення можливостей всіх жителів України.

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Крім того, члени Наглядової ради затвердили положення «Про проведення конкурсу на посаду директора агенції». Вже найближчим часом усі охочі зможуть долучитися до формування розвинутої Херсонщини та подати документи на конкурс, однією з обов'язкових вимог на якому буде проходження перевірки на поліграфі. Наразі виконує обов’язки директора Агенції регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області Кирило Сергєєв.

Під час засідання затверджено положення «Про Раду донорів установи».

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів має намір створювати в регіонах офіси євроінтеграції.