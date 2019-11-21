Інвестиції у морпорт та дороги: про що говорив Разумков у Маріуполі

Маріупольський морський торговельний порт може залучити значні інвестиції.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час робочої поїздки до Маріуполя, повідомляє Маріупольська міська рада.

«Сьогодні з робочим візитом до Маріуполя приїхав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков... За його словами, мета приїзду до Маріуполя - ознайомлення з ситуацією в Азовському морі та регіоні. Спікер парламенту висловив переконання, що Маріупольський морський торговельний порт може залучити значні інвестиції», - йдеться у повідомленні.

Робоча поїздка Голови ВР Дмитра Разумкова до Маріуполя. Фото: mariupolrada.gov.ua

Окрім того, Разумков порушив проблему автотранспортного та залізничного сполучень. Він нагадав, що вже відремонтували трасу Маріуполь-Запоріжжя, і зараз у планах реалізовувати подібні проєкти в подальшому.

Як повідомлялося, 21 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков здійснив робочу поїздку у Маріуполь.