На Донеччині вшанували пам’ять Героя України Пантелєєва, вбитого на Інститутській

На Донеччині вшанували пам’ять Героя України, учасника Євромайдану Івана Пантелєєва, якого було вбито на Інститутській під час протистоянь 20 лютого 2014 року.

Про це 21 листопада повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«21 листопада у Слов’янському районі на честь Дня гідності і свободи вшанували пам’ять Героя України, учасника Євромайдану Івана Пантелєєва... Вбили Івана на Інститутській під час протистоянь 20 лютого 2014 року, тоді йому було 33 роки», - йдеться у повідомленні.

На Донеччині вшанували пам’ять Героя України, учасника Євромайдану Івана Пантелєєва / Фото: https://dn.gov.ua

До могили Героя поклали квіти його мати Людмила Пантелєєва, друзі загиблого, громадський і політичний діяч, комендант Майдану під час Революції Гідності, ексміністр Ігор Жданов, фахівець Національного музею Революції Гідності Северин Наливайко, представники облдержадміністрації.

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Іван Пантелєєв поїхав до Києва 10 грудня після того, як дізнався про силовий розгін Євромайдану вночі 30 листопада 2013 року. Весь час, поки був у Києві, він жив у наметі на вулиці Інститутській. Його рідні постійно стежили за ситуацією в Києві, та на прохання повернутися додому хлопець відповідав відмовою.