На Рівненщині 12 школярів отруїлися цукерками

На Рівненщині 12 школярів отруїлися цукерками

Укрінформ
У Здолбунівському районі Рівненської області з харчовим отруєнням госпіталізовано 12 школярів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

"Учора, 20 листопада, на лікарняне ліжко із гострим отруєнням потрапили 12 учнів Здовбицької загальноосвітньої школи", - йдеться в повідомленні.

Про госпіталізованих дітей правоохоронців поінформували медики близько 15:30.

Як з’ясували поліцейські Здолбунівського відділення, п’ятикласників того дня пригостила цукерками однокласниця з нагоди дня народження, після чого дітям стало зле.

"Школярів доставили до районної лікарні із гострим отруєнням продуктами харчування у стані середньої тяжкості. Після надання допомоги їхньому життю нічого не загрожує. Наразі вони ще перебувають у медзакладі", - зазначається у повідомленні.

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За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчиненого злочину. Попередньо відомо, що цукерки купувалися на одному із ринків Рівного, додали правоохоронці.

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