До Івано-Франківської ОТГ хочуть приєднатися ще три села

Івано-Франківська міська рада погодила рішення трьох сіл приєднатися до Івано-Франківської ОТГ. Про таке бажання заявили села Березівка, Колодіївка та Підпечари.

Про це повідомляє сайт Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа.

«Депутати міської ради підтримали рішення про надання згоди на добровільне приєднання ще трьох сіл – Березівки, Колодіївки та Підпечар до Івано-Франківської ОТГ», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Марцінківа, ці сільські ради мають отримати погодження Івано-Франківської ОДА і ще одне рішення міської ради.

Марцінків зауважив, що місто вже відчуває позитивні зміни від реформи децентралізації. Серед них – зменшення реверсної дотації та збільшення медичної і освітньої субвенцій. Нині місто очікує ще на інфраструктурну субвенцію.

Як повідомлялося, Івано-Франківська ОТГ створена 9 жовтня. Тоді обласний центр приєднав до себе 2 села – Черніїв та Підлужжя. Раніше міський голова Руслан Марцінків інформував, що до Івано-Франківської ОТГ хоче приєднатися 21 село.

На Прикарпатті працюють 30 ОТГ. Івано-Франківська область оновлює перспективний план створення об’єднаних громад, за яким в області хочуть утворити 57 спроможних ОТГ.

Фото: martsinkiv.if.ua