У Слов’янську на Донеччині відкрили сучасний поліцейський кінологічний підрозділ на 40 службових собак.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

"Поліція відкрила кінологічний підрозділ на півночі Донеччини. Сучасний кінологічний центр на 40 службових собак створено у Слов’янську. Комплекс спрямований на підготовку чотирилапих за напрямками розшуку людей, пошуку зброї, вибухівки та наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що підрозділ оснащений всім необхідним для утримання та підготовки службових собак. Облаштовано вольєри, смугу перешкод, місце для вигулу, кухню. На постійну дислокацію у тут можуть з комфортом розміститися 15 кінологів. Для працівників підготовлені спальні приміщення, їдальня, навчальні класи.

За словами т.в.о. начальника ГУНП в Донецькій області полковника поліції Артема Киська, планується створити на базі центру "Школу юних кінологів".

У Слов'янську поліція відкрила кінологічний центр

Поки що у Слов’янському кінологічному підрозділі працюють 3 кінологи та 8 собак.

Фото: police.dn.ua