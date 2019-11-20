Члени тервиборчкомів пройдуть підготовку щодо виборів в ОТГ

Члени територіальних виборчих комісій з 18 до 27 листопада пройдуть навчання на 32 тренінгах щодо підготовки й призначення місцевих виборів 22 та 29 грудня.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

“Протягом найближчих 10 днів, з 18 по 27 листопада, практично у всіх областях України триватимуть тренінги для членів територіальних виборчих комісій (ТВК) з питань організації підготовки та проведення перших та додаткових місцевих виборів, які призначені на 22 та 29 грудня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час навчання члени ТВК вже почали опановувати такі теми, як статус та повноваження членів виборчих комісій, організація роботи комісії напередодні та в день голосування, порядок реєстрації кандидатів на місцевих виборах.

Окрема увага приділена роботі зі списками виборців і порядку розгляду скарг.

За даними ЦВК, на завершальному етапі, після засвоєння теоретичних знань, учасники програми на практиці відпрацюють фінальну частину – встановлення підсумків голосування та результатів виборів.

Крім цього, учасникам тренінгів буде надана основна інформація щодо закупівлі ТВК за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення перших та додаткових місцевих виборів. Також вони отримають базові знання щодо здійснення вибіркового контролю виборчих фондів кандидатів і аналізу відповідних фінансових звітів.

Тренінги організовані Центральною виборчою комісією за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFES в Україні. Їх проводять досвідчені фахівці, підготовлені Центром управління навчанням учасників виборчих процесів ЦВК.

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Як повідомлялося, перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, призначені на 22 грудня 2019 року, відбудуться у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України.

Перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів, призначені на 29 грудня 2019 року, відбудуться у 6 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях.

Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об’єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом узятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988.

Фото з відкритих джерел