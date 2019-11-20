Баштанська ОТГ вдруге отримала головну нагороду рейтингу «Кришталь року»

Баштанська об’єднана територіальна громада на Миколаївщині вже вдруге отримала головну нагороду рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року».

Про це повідомила пресслужба Баштанської ОТГ.

«Баштанська ОТГ вже вдруге отримала головну нагороду рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року». Вона стала кращою серед 106 об’єднаних територіальних громад, які взяли участь в оцінюванні бюджетної прозорості у 2019 році», - йдеться у повідомлені.

Оцінювання спирається на методологію, розроблену Фондом Східна Європа спільно з Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» у співпраці з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу.

На думку голови Баштанської ОТГ Івана Рубського, основа будь-якої громади - її фінансовий стан. Без цього рухатися вперед неможливо.

«Кришталь року» – це перша в Україні нагорода міст та громад, які здобули найвищі бали по прозорості місцевих бюджетів. Вона показує стан речей в бюджетній сфері та напрямок, яким треба рухатися далі. Для удосконалення не треба шкодувати часу. Нам ще є куди рухатися», - зазначив Рубський.

Премія «Кришталь року» та оцінка бюджетної прозорості 2019 року – це партнерська робота Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через консорціум виконавців програми USAID DOBRE, Представництва Європейського Союзу через Програму «U-LEAD з Європою» і громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети».

Фото: bashtanskaotg.gov.ua