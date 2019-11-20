Нелегальний видобуток корисних копалин на Одещині завдав збитки на 50 мільйонів

Незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах блокувала Служба безпеки України на Одещині.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що у 2016 році приватна комерційна структура під виглядом розвідки території розпочала незаконний видобуток піску в Біляївському районі області. Через два роки фірма узаконила вибірку корисних копалин. Оскільки на той час поклади в легальному родовищі вичерпалися, то зловмисники самовільно захопили сусідній кар`єр. Пісок відвантажували дорожньо-ремонтним підприємствам регіону”, - йдеться у повідомленні СБУ.

За висновками експертів, попередня сума завданих державі збитків від незаконної розробки надр становить понад 50 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронці перевіряють вилучену на фірмі дозвільну документацію. На важку техніку, задіяну у видобутку, накладено арешт. Тривають обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного видобутку.