На Полтавщині знайшли застреленим депутата райради

У Кременчуку в автомобілі знайшли застреленим депутата Кременчуцької районної ради.

Про виявлення тіла повідомляє у Facebook відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Кременчук... Сьогодні, близько 10-ї, в автомобілі Toyota виявили тіло 47-річного жителя Кременчуцького району", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий - підприємець, депутат Кременчуцької районної ради Андрій Гаврилов.

Зазначають, що його знайшли застреленим у зачиненому зсередини власному автомобілі.

Фото з сайту kg.ua