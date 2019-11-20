На Полтавщині знайшли застреленим депутата райради
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Укрінформ
У Кременчуку в автомобілі знайшли застреленим депутата Кременчуцької районної ради.
Про виявлення тіла повідомляє у Facebook відділ комунікації поліції Полтавської області.
"Кременчук... Сьогодні, близько 10-ї, в автомобілі Toyota виявили тіло 47-річного жителя Кременчуцького району", - йдеться у повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий - підприємець, депутат Кременчуцької районної ради Андрій Гаврилов.
Зазначають, що його знайшли застреленим у зачиненому зсередини власному автомобілі.
Фото з сайту kg.ua