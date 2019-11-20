На Закарпатті на вибори 22 грудня йдуть дев'ять громад

У Закарпатському центрі розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" провели тренінг для голів об'єднаних територіальних громад, котрі готуються до перших виборів у грудні та до міжбюджетних відносин з державою з нового року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На вибори 22 грудня на Закарпатті йдуть дев'ять громад у шести районах області — Косоньська, Великоберезнянська, Довжанська, Зарічанська та Кам'янська, Горондівська, Оноківська та Холмківська громади обиратимуть голів та депутатів селищних чи сільських рад. Також на довибори депутатів йдуть у селі Солочин, громада якого вирішила приєднатися до Полянської ОТГ,” - повідомив на тренінгу Олег Лукша, експерт регіонального відділення Асоціації міст України.

Лукша наголосив, що вибори відбудуться у всіх 9-ти громадах, незважаючи на те, що деякі з них не були затверджені Кабінетом міністрів у проєкті Перспективного плану формування територій на Закарпатті (на початку цього тижня стало відомо, що згідно з проєктом розпорядження КМУ щодо затвердження Перспективного плану формування територіальних громад Закарпатської області, до нього увійшли 52 ОТГ. Відповідно вісім громад краю визнані такими, що не відповідають вимогам урядової методики — зокрема, Оноківська та Зарічанська, які йдуть на вибори у грудні).

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“У зв'язку з цим рішенням є позиція голови ОДА та депутатів, які заявили, що відстоюватимуть у Кабміні право на існування цих громад,” - сказав Лукша.

Разом з тим, експерт наголосив головам та представникам сільських та селищних рад, що разом з підготовкою до виборів у громадах треба уже вивчати нові аспекти існування в умовах децентралізації, готувати проєкти бюджетів, вивчати законодавство, адже на першій сесії треба буде приймати конкретні рішення для подальшого життя громади. Мова про ліквідаційні комісії, інвентаризацію, бюджетні питання тощо, пояснив Лукша, усе це треба готувати зараз разом з виборами.

За інформацією експерта, у всіх громадах, що йдуть на вибори, створені територіальні виборчі комісії, почалася реєстрація кандидатів.

Востаннє вибори до об'єднаних громад на Закарпатті відбувалися у 2017 році.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Закарпатський ЦРМС