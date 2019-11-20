Мер Маріуполя обговорив у Парижі реалізацію у своєму місті проєкту питної води

Мер Маріуполя Вадим Бойченко обговорив у Парижі реалізацію проєкту із забезпечення питною водою жителів свого міста.

Про це 19 листопада повідомили в Маріупольській міській раді.

«В рамках робочого візиту в Париж міський голова Вадим Бойченко зустрівся з представниками Міністерства закордонних справ і Міністерства фінансів Франції, компаній «Beten», EGIS і мерії міста Ла-Рошель. Сторони обговорили проєкти співпраці. Серед них - реалізація масштабного проєкту із забезпечення питною водою жителів півмільйонного Маріуполя», - йдеться у повідомленні.

За словами Бойченка, це перший проєкт, який реалізовується в рамках децентралізованого співробітництва спільно з французькими партнерами, покликаний зробити доступним якісну питну воду для кожного жителя Маріуполя. «Це пілотний проєкт для України і в майбутньому ми зможемо тиражувати позитивний досвід на інші міста країни», - зазначив мер.

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Разом з президентом французької компанії «Beten» Жаном Рошем він обговорив деталі реалізації проекту і його етапи, також зустрівся з представниками компанії EGIS, яка забезпечує допомогу в управлінні водним проектом. Цій темі була присвячена і зустріч в Міністерстві фінансів Франції.

З представником з питань децентралізованого співробітництва з країнами Східної Європи в Міністерстві закордонних справ Франції Бойченко обговорив проєкти подальшої співпраці. Зокрема, мер вивчив умови надання заявки на участь в конкурсній програмі проєктів і порядку їх фінансування. Серед перспективних проєктів децентралізованого співробітництва - розвиток IT-напрямку, створення наукового технологічного парку та благоустрій набережних.

У міськраді нагадали, що на початку 2019 року було укладено Рамкову угоду між урядом Французької Республіки та урядом України про офіційну підтримку проєкту з питного водопостачання Маріуполя. Додатково в ході проведення першого Міжнародного інвестиційному форуму RE: think. Invest in Ukraine була підписана Декларація про наміри між Урядом Франції, Європейським інвестиційним банком та міськрадою щодо розвитку інфраструктури подачі та очищення води в Маріуполі. Сукупні інвестиції в проєкт оцінюються в понад 90 млн євро.