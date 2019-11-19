У Баранівській громаді створюватимуть сімейні молочні ферми

У Баранівській міській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) на Житомирщині запускають проєкт створення сімейних молочних ферм, що дозволить господарям корів заробляти більше на реалізації молока.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила керівник проєкту «Молодіжний кластер органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ» Оксана Загорська.

«Жителі сільських територій Баранівської ОТГ першими у Житомирській області приєднаються до проєкту «Створення сімейних молочних ферм». Цьому передуватимуть семінари, що проходитимуть по селах громади, а потім всі бажаючі відвідають сімейні молочні ферми, що вже працюють в інших областях, аби ознайомитися з їх реальними можливостями та перспективами. Перевага сімейних ферм у тому, що вони можуть реалізувати молоко за вищою вартістю, ніж звичайні власники корів», - пояснила Загорська.

За її словами, фахівці проєкту нададуть селянам фахові консультації щодо облаштування ферм. Крім того, мова йде про взаємні чесні ринкові правила, коли власники відповідають за показники жирності молока, а закупівельники гарантують адекватну ціну.

Крім того, об’єднана громада планує у рамках співпраці з ТОВ «Укрмілкінвест» укласти договір на прийом молока від членів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Мілка-2018», який створений за грантової підтримки ЄС.

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Нині у кооперативі 38 членів, серед яких одне фермерське господарство, і вже є селяни, які хочуть до нього приєднатися. У теплі пори року за добу там можуть реалізувати 600-800 літрів молока, але восени і взимку рівень надою знижується до 200-300 добових літрів.

Партнерами проєкту, які готові купувати молоко в Баранівській ОТГ, є такі підприємства, як Радивилівський молокозавод, «Молокія», «Галичина», «Хмельницька маслосирбаза».

Нині у рамках проєкту «Створення сімейних молочних ферм» успішно працюють 17 молочних ферм у Рівненській, Хмельницькій, Волинській і Тернопільській областях. Крім того, ще 29 ферм приєднаються до кінця цього року.

Фото з відкритих джерел