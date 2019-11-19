Смертельна ДТП на Хмельниччині — зіткнулися маршрутка та легковик

У Дунаєвецькому районі Хмельницької області внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули дві людини, ще 9 постраждали.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

“19 листопада о 7:55 на пункт зв’язку Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутного мікроавтобуса та легкового автомобіля, що сталася поблизу станції Дунаївці Дунаєвецького району на Хмельниччині”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у пасажирському мікроавтобусі на той момент, окрім водія, перебував 21 пасажир. Внаслідок зіткнення водій легковика та його пасажир загинули на місці. Ще одну пасажирку легковика та 8 пасажирів мікроавтобуса з травмами різного ступеню важкості каретою “швидкої” доправили до найближчого лікувального закладу.

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Причину ДТП наразі з’ясовують працівники поліції.