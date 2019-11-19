Мелітополь першим в Україні ухвалив бюджет на 2020 рік

Мелітопольська міськрада 18 листопада ухвалив бюджет міста на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Мелітопольської міськради.

"Мелітополь став першим містом України, в якому ухвалено бюджет на 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

Під час сесійного засідання було озвучено, що в 2020 році передбачено субвенцію на соціально-економічний розвиток регіону на суму близько 2 млрд грн, на підтримку об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у держбюджеті закладено 2,1 млрд грн. Вже у 2019 році Мелітопольський район створить три ОТГ.

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Разом з тим, як сказав на сесії міськради колишній мер Мелітополя Сергій Мінько, деякі статті буде недофінансовано з державного бюджету.

"Зокрема це стосується співфінансування ряду важливих проектів з реконструкції закладів сфер культури, освіти та охорони здоров'я на загальну суму в 25 млн грн", - уточнив він.