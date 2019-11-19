У Запоріжжі знайшли мертвою цілу родину у власній квартирі

У Запоріжжі у квартирі знайшли тіла подружжя та їхнього сина.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Запорізькій області.

"До Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення від жінки 1977 року народження про те, що її сестра з суботи не виходить на зв'язок. За місцем виклику прибула слідчо-оперативна група, яка спільно із заявницею зайшла до помешкання її родички, яке знаходиться по вул. Ладозькій, де було виявлено тіло жінки 1961 року народження. Крім цього, у квартирі знаходилось тіло чоловіка 1959 року народження, а також їхнього сина 1994 року народження", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють експерти-криміналісти, співробітники прокуратури.

Попередньо встановлено, що на тілах подружжя наявні тілесні ушкодження, а їх сина виявлено повішеним.