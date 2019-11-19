У Миколаєві жінка, яку покусав скажений пес, вимагає пів мільйона компенсації
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар Центрального райсуду м.Миколаєва Володимир Діденко.
«У підготовчому засіданні, яке розпочалося 18 листопада по цій справі, оголошено перерву. Адже позивач і її представник не отримали відгук відповідача і не змогли з ним ознайомитися. Також третя сторона у справі - комунальне підприємство «Центр захисту тварин» - також не встигло підготувати свої пояснення», - сказав Діденко.
За словами адвоката, справа ця пов'язана не стільки з укусом і ранами, які були його наслідком, скільки з тим, що його клієнтка могла захворіти на сказ.
«Що ж до суми заявленої моральної шкоди - 500 тис. грн, то ми виходимо з того, що йдеться саме про небезпеку для життя, тобто жінка піддалася загрозі смертельною вірусної інфекції», - сказав адвокат.
Як повідомляв Укрінформ, 28 березня у місті Миколаєві в районі обласного онкологічного диспансеру собака покусав 12 людей. У районі виявлення собаки було оголошено карантин. Усі постраждалі звернулися за допомогою до спеціалізованих закладів міста.
Пса виловили, але він загинув. Лабораторні дослідження підтвердили у собаки сказ.