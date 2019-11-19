У Миколаєві жінка, яку покусав скажений пес, вимагає пів мільйона компенсації

Центральний райсуд м.Миколаєва розпочав підготовче засідання у справі з розгляду цивільного позову до Миколаївської міської ради місцевої мешканки Наталії Зайцевої, яку вкусив собака, хворий на сказ. Жінка вимагає відшкодування моральної шкоди у розмірі 500 тисяч гривень.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар Центрального райсуду м.Миколаєва Володимир Діденко.

«У підготовчому засіданні, яке розпочалося 18 листопада по цій справі, оголошено перерву. Адже позивач і її представник не отримали відгук відповідача і не змогли з ним ознайомитися. Також третя сторона у справі - комунальне підприємство «Центр захисту тварин» - також не встигло підготувати свої пояснення», - сказав Діденко.

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За словами адвоката, справа ця пов'язана не стільки з укусом і ранами, які були його наслідком, скільки з тим, що його клієнтка могла захворіти на сказ.

«Що ж до суми заявленої моральної шкоди - 500 тис. грн, то ми виходимо з того, що йдеться саме про небезпеку для життя, тобто жінка піддалася загрозі смертельною вірусної інфекції», - сказав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 28 березня у місті Миколаєві в районі обласного онкологічного диспансеру собака покусав 12 людей. У районі виявлення собаки було оголошено карантин. Усі постраждалі звернулися за допомогою до спеціалізованих закладів міста.

Пса виловили, але він загинув. Лабораторні дослідження підтвердили у собаки сказ.