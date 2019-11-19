На Київщині оголосили підозру аферисту-забудовнику

Поліція Київщини оголосила підозру аферисту-забудовнику, який виманив 642 тисячі гривень у громадян на будівництво у Бориспільському районі котеджів та багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

“Працівники Слідчого управління поліції Київщини оголосили про підозру 45-річному киянину, який шахрайським шляхом виманив 642 тисячі гривень у громадян на будівництво у Бориспільському районі”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, директор підприємства у 2015 році заснував кооператив, який залучав грошові кошти громадян, обіцяючи побудувати котеджі та багатоповерхові будинки.

Задля підтвердження своїх “будівельних намірів”, чоловік показував замовникам чужі земельні ділянки, де буде, нібито, зведене омріяне ними житло.

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За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Підприємцю оголошено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує ув’язнення від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Поліція звернулась з клопотанням про взяття шахрая під варту.