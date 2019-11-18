Фірма з Краматорська кілька років фінансувала бойовиків “ДНР”

Служба безпеки України підозрює власника донецької дорожньо-ремонтної фірми у фінансуванні терористичної організації “ДНР”.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Співробітники Управління СБ України в Миколаївській області разом зі слідчими органів держбезпеки встановили, що у 2014 році місцевий мешканець зареєстрував у Краматорську будівельну фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому. Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до “податкових” органів терористів”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протягом 2015-2018 років до квазіреспубліки було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень в еквіваленті на національну валюту.

Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих “податкових органів ДНР”.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, зловмиснику оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до фінансування тероризму.