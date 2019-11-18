У суді вимагають переглянути екологічний висновок щодо будівництва ВЕС на Закарпатті

В Ужгороді розпочалося судове засідання у справі будівництва ВЕС на полонині Боржава. Науковці та громадські активісти вимагають скасувати та визнати протиправним висновок щодо оцінки впливу на довкілля (ОВД) проєкту.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Юлія Бурлаченко, кандидат фізико-математичних наук, активістка руху #save borzhava.

"Сьогодні, 18 листопада, у приміщенні Закарпатського окружного адміністративного суду розпочалося судове засідання по справі 260/771/19 про визнання протиправним і скасування висновку з оцінки впливу на довкілля проєкту ВЕС на Боржаві. На суді присутні експерти, які проводили дослідження на Боржаві, науковці, які писали зауваження до ОВД проєкту ВЕС на Боржаві. Сьогодні на суді заслухають їх як свідків”, - повідомила вона.

Зі слів Бурлаченко, суть позову у тому, що висновок з ОВД проєкту вітрової електростанції був виданий з рядом порушень. Зокрема, документ містить неповну, а місцями недостовірну інформацію. Також активісти апелюють до того, що громадське обговорення проєкту проводилось з порушенням законодавства.

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Як повідомляв Укрінформ, на найбільшому в Закарпатті Боржавському полонинському масиві у межах Воловецького та Свалявського районів заплановане будівництво ВЕС із 34 вітряків, які передбачено розташувати безпосередньо на Боржавському хребті. Реалізувати проєкт має турецький інспектор. Цей проєкт викликав протести в області. Наразі з цього приводу створена комісія при ВР, яка вивчає питання щодо будівництва ВЕС на Боржаві.