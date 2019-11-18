У Балаклії завтра попрощаються з двома військовими, які загинули під час вибухів

У військовій частині №А0563 у вівторок,19 листопада, попрощаються з двома загиблими під час вибухів 15 листопада.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці військової частини.

«19 листопада о 10 годині у приміщенні клубу військової частини відбудеться церемонія прощання із загиблими військовослужбовцями частини прапорщиком Мовчаном Дмитром Сергійовичем та старшим солдатом Ярмаком Денисом Миколайовичем», - йдеться у повідомленні.

Що ж до постраждалих під час вибухів, то один з них знаходиться у лікарні швидкої та невідкладної допомоги в Харкові. Його стан лікарі розцінюють як середньої тяжкості.

Ще двоє постраждалих знаходяться у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, їх стан задовільний. У одного - поверхневі опіки обличчя та тулуба (близько 3%), у другого - забій ліктьового суглоба.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів.

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок цієї надзвичайної події двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення.

Як повідомили в Інформаційному агентстві Міноборони в Харкові, загиблі - старший солдат і прапорщик з м. Охтирка Сумської області, військовослужбовці 91-го окремого полку оперативного забезпечення.

Постраждалі – двоє уродженців Чугуєва Харківської області, один з Кіровоградської області, один з Києва, один з Охтирки.

17 листопада в Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги помер 43-річний водій, старший солдат, який отримав тяжкі травми в результаті вибухів. Померлий родом із Кіровоградщини.

Слідчі теруправління ДБР у Полтавіпроводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду.

16 листопада Генштаб ЗСУ висловив припущення, що ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які готували для утилізації, зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.