Масштабна ДТП під Переяславом: зіткнулися авто поліції, пожежників і ще три машини

У Переяслав-Хмельницькому районі, що на Київщині, внаслідок займання вантажівки сталося ДТП за участю автомобілів патрульної поліції та ДСНС — всього зазнали ушкоджень п’ять автомобілів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«Вчора ввечері на спецлінію «102» звернувся водій фури Reno і повідомив про загоряння автомобіля. На виклик невідкладно виїхали працівники поліції та ДСНС. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що водій заїхав на стоянку автотранспорту, пізніше, знаходячись на вулиці, він помітив, що поблизу кабіни виникла пожежа, яка згодом перекинулася на причіп. Імовірна причина загоряння – несправність автопічки», - йдеться у повідомленні.

Водночас, на цій самій ділянці дороги 25-річний водій вантажівки Mercedes зачепив легковик, що рухався у попутному напрямку. Попередньо, він не помітив авто через задимлення. А далі вантажівка знесла фішки, що стояли попереду, та в’їхала в службовий автомобіль патрульної поліції, який у подальшому скоїв зіткнення з автомобілем «ЗІЛ-130» працівників ДСНС, що стояв попереду.

Зазначається, що близько 23-ї години вогнеборці пожежу локалізували, а вже за годину повністю ліквідували.

Читайте також: На Миколаївщині горів поїзд з пасажирами

На щастя, у цій автопригоді минулося без потерпілих. Усі авто учасників отримали механічні пошкодження. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Фото: kv.npu.gov.ua