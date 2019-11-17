На КПВВ у Станиці Луганській помер чоловік

На контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” 17 листопада помер 77-річний чоловік.

Про це у Facebook повідомив представник Уповноваженого з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"Чоловікові було 77 років, він переходив КПВВ в бік тимчасово окупованої території Луганської області. За повідомленнями та інформацією від медичних працівників, причиною смерті стали проблеми із серцем. Точніший діагноз буде тільки завтра", - написав Лисянський.

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За його словами, омбудсмен Людмила Денісова неодноразово заявляла про те, що на КПВВ у Луганській та Донецькій областях необхідна присутність фахівців державної медичної допомоги.

“Присутність бригад швидкої допомоги на КПВВ забезпечить більш кваліфіковану й оперативну медичну допомогу людям”, - підкреслив Лисянський.