На КПВВ у Станиці Луганській помер чоловік
Укрінформ
На контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” 17 листопада помер 77-річний чоловік.
Про це у Facebook повідомив представник Уповноваженого з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.
"Чоловікові було 77 років, він переходив КПВВ в бік тимчасово окупованої території Луганської області. За повідомленнями та інформацією від медичних працівників, причиною смерті стали проблеми із серцем. Точніший діагноз буде тільки завтра", - написав Лисянський.
За його словами, омбудсмен Людмила Денісова неодноразово заявляла про те, що на КПВВ у Луганській та Донецькій областях необхідна присутність фахівців державної медичної допомоги.
“Присутність бригад швидкої допомоги на КПВВ забезпечить більш кваліфіковану й оперативну медичну допомогу людям”, - підкреслив Лисянський.