Одесити протестували через незаконну забудову приморських схилів і зелених зон

Сьогодні в м.Одесі Фонтанську дорогу в районі 13-ї станції перекривали противники незаконної забудови приморських схилів і зелених зон.

Про це повідомляє "Думська".

Люди з плакатами ходили взад-вперед по пішохідному переходу, блокуючи рух автотранспорту. Вони протестували, крім іншого, проти будівництва на схилі «комплексу апартаментів La Mer» - трьох висотних будинків баштового типу — по 10 і більше поверхів, йдеться в повідомленні.

На початку жовтня ДАБІ України скасувала дозвіл на будівельні роботи через відсутність містобудівних умов і обмежень для забудови земельної ділянки на схилах.

Але фірма-забудовник продовжує прокладати по схилу автомобільну дорогу, яка з'єднає житловий комплекс з Фонтаном. Цими днями там обвалився грунт, причому сталося це поблизу газопроводу, зазначає ЗМІ.

Фото: dumskaya.net