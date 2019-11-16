На Київщині менш ніж за хвилину викрали хутра на 130 тисяч
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
"Днями о 5:40 годині ранку до поліції зателефонував випадковий перехожий, який повідомив, що невідомі пошкодили двері та увірвалися до місцевого магазину хутра. Зловмисникам вистачило 50 секунд, аби забрати товар", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, одного з підозрюваних вдалося затримати неподалік його місця проживання. Ним виявився 43-річний житель Києва, який в минулому вже мав проблеми з законом за аналогічні злочини.
Другого співучасника злочину наразі встановлюють правоохоронці.
Слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.
Окрім того, повідомляється, що власники крамниці зазначили поліцейським, що було викрадено 12 шуб вартістю понад 130 тисяч гривень.
Фото: kv.npu.gov.ua