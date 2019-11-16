На Київщині менш ніж за хвилину викрали хутра на 130 тисяч

У м. Біла Церква, що на Київщині, двоє осіб за 50 секунд з магазину викрали хутра на понад 130 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Днями о 5:40 годині ранку до поліції зателефонував випадковий перехожий, який повідомив, що невідомі пошкодили двері та увірвалися до місцевого магазину хутра. Зловмисникам вистачило 50 секунд, аби забрати товар", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одного з підозрюваних вдалося затримати неподалік його місця проживання. Ним виявився 43-річний житель Києва, який в минулому вже мав проблеми з законом за аналогічні злочини.

Другого співучасника злочину наразі встановлюють правоохоронці.

Слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

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Окрім того, повідомляється, що власники крамниці зазначили поліцейським, що було викрадено 12 шуб вартістю понад 130 тисяч гривень.

Фото: kv.npu.gov.ua