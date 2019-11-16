На Львівській залізниці виявили ферму криптовалюти

Збитки від діяльності майнінгової ферми, облаштованої у службовому приміщенні посадовцями Львівської залізниці, оцінюються в 1 млн грн.

Про це інформує Укрзалізниця.

“Департамент безпеки Укрзалізниці разом з правоохоронцями виявили майнінгову ферму криптовалюти (біткоїнів), що працювала на електроенергії компанії. Її організували посадові особи підрозділу Львівської залізниці”, - йдеться у повідомленні.

За словами директора департаменту економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці Олега Назарука, під час огляду приміщення було виявлено понад 100 одиниць комп’ютерного обладнання, які здійснювали генерування біткоїнів. Майнінгова ферма з початку року завдала компанії орієнтовно 1 млн грн збитків.

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Матеріали перевірки направлено до Тернопільського відділу ГУ Нацполіції в Тернопільській області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

В Укрзалізниці нагадали, що, відповідно до Закону "Про Національний банк України", випуск та обіг криптовалюти на території нашої країни заборонено.

Фото: uz.gov.ua