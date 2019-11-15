На Житомирщині готують пілотний проєкт префектури

Житомирщина запропонує Кабінету міністрів пілотний проєкт префектури, який зможе втілюватися в області.

Про це під час зустрічі з редакторами обласних та районних друкованих ЗМІ повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найближчим часом ми презентуємо інтерактивну карту Житомирщини і запропонуємо уряду на базі області створення пілотного проєкту префектури. Ми були лідерами децентралізації, є і будемо. Ми прагнемо, щоб громади стали основними розпорядниками коштів», - сказав Бунечко.

За його словами, наразі готуються пропозиції до ОТГ щодо розподілу коштів дорожньої субвенції. Люди на місцях, додав голова ОДА, значно краще знають, яку дорогу потрібно ремонтувати першочергово.

Бунечко акцентував, що на наступний рік для Житомирської області передбачено 1 млрд 165 млн грн державних коштів, з яких понад 750 млн грн – на дороги міжнародного значення.

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Наразі у Житомирській області створено та функціонує 55 об’єднаних територіальних громад.

Місцеві адміністрації планують ліквідувати, а натомість запровадять інститут префекта. Передбачається, що префекти будуть держслужбовцями. Їх призначатиме і звільнятиме Президент за поданням Кабміну. Префекти працюватимуть в регіоні чи окрузі три роки. Далі – обов’язкова ротація.

Фото: oda.zt.gov.ua