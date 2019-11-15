На Харківщині досі немає опалення у Куп’янську і Чкаловській ОТГ

Процес підключення до тепла в місті Куп’янськ і Чкаловській ОТГ на Харківщині почався тільки 15 листопада, також часткові проблеми з теплом є у Барвінковому, в Чугуївському районі та селищі Донець.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу директор департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації Сергій Магдисюк.

"Сьогодні ми отримали інформацію з "Нафтогазу", що підприємству "Обласний інформаційно-технічний центр" присвоєні номінації, вони з'явилися на платформі. Вже почався процес включення котелень, які обслуговуються цим комунальним підприємством. Ми прогнозуємо, що протягом завтрашнього дня вже люди будуть з опаленням. Обсяг великий - 29 котелень треба включити, і з боку "Харківгазу" це робитиме Куп'янська філія, є домовленість, що люди будуть працювати у вихідні, щоб Куп'янськ, Чкаловське, будинки і Барвінковому, які обслуговуються "ОІТЦ", всі якомога швидше були з теплом", - розповів Магдисюк.

За його даними, загалом у Харківській області без опалення 306 житлових будинків, 5 дитячих садків, 17 шкіл і 6 лікарень.

Як повідомлялося, КП "ОІТЦ" не отримало своєчасно номінації, бо НАК "Нафтогаз" вимагав від місцевої влади визнання боргу за підприємством. Борги накопичувалися у попереднього теплопостачальника, правонаступником якого став "Обласний інформаційно-технічний центр". Загальна їх сума складає 105 мільйонів гривень.