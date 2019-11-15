Херсонська облрада схвалила перспективний план формування ОТГ

Депутати Херсонської обласної ради на позачерговій сесії 15 листопада прийняли рішення "Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Херсонської області", що покриває територію області на 100%.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"Сьогодні, нарешті, прийнято виважене рішення – схвалено перспективний план із покриттям території області на 100%. За цей план проголосували 38 депутатів обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з травня 2018 року депутати облради не могли дійти згоди, щоб закрити "білі плями" на карті області.

Як повідомляють в ОДА, обласна державна адміністрація спільно з керівниками районних державних адміністрацій, головами існуючих ОТГ, сільськими, селищними, міськими головами, а також з херсонською філією Асоціації міст України та Центром розвитку місцевого самоврядування організувала чимало зустрічей з депутатами, під час яких детально обговорювали кожну громаду, враховували побажання та доцільність кожної з них у проєкті.

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Проєкт перспективного плану формування території громад області передбачає створення 58 ОТГ.

Раніше депутати облради перенесли розгляд перспективного плану формування ОТГ на розгляд позачергової сесії після того, як не дійшли згоди щодо розгляду цього питання на черговій сесії 18 жовтня.

Фото: khoda.gov.ua