Новий голова Одеської ОДА досі не познайомився з Трухановим

Голова Одеської ОДА Максим Куций продовжує формувати "комбіновану" команду ОДА, уже мав "закриту" від журналістів зустріч із громадськими активістами, але за місяць так і не зміг познайомитись з міським головою Геннадієм Трухановим.

Про це Куций розповів у п’ятницю, 15 листопада, на першій пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом місяця, відколи призначений на посаду, не зміг жодного разу зустрітися з мером Одеси. Я вже два рази через помічника міського голови пропонував вийти на контакт, але Геннадій Леонідович поки що не реагує", - сказав Куций.

Він наголосив, що поки працює з одним заступником Віталієм Свічинським, який був членом попередньої команди. Триває процес погодження кандидатур двох інших заступників.

"І це відображає мій підхід до формування "комбінованої" команди, з якою буду працювати. Залишиться частина фахівців, які працювали раніше в адміністрації, а інших доберемо, щоб реалізовувати наші амбітні плани", - зазначив Куций.

За його словами, зараз фахівці ОДА готують пропозиції до проєкту збалансованого бюджету-2020, який буде надано для затвердження членам облради на сесії 20 грудня. Як наголосив очільник області, при формуванні бюджету будуть враховані всі пропозиції, спрямовані на підтримку малозабезпечених верств населення.

Куций додав, що облдержадміністрація робитиме все для якісного ремонту шляхів в області, оскільки кабміном погоджено виділення коштів на 2020 рік у півтора раза більше, ніж у поточному році - 900 мільйонів гривень.

“Зараз спільно з фахівцями Облавтодору визначаємо пріоритетні ділянки, що потребують ремонту. Також готуємося відкрити поромну переправу "Орловка — Ісакча", яка покращить сполучення між Україною та Румунією і виведе відносини між нами на новий рівень", - сказав очільник ОДА.

Відповідаючи на запитання щодо протидії незаконним схемам забудови приморських земель, Куций сказав: "Якщо відомості про незаконну забудову є в журналістів чи громадських активістів, то надайте нам їх, щоб ми могли разом з правоохоронними органами включитись у спільну роботу, оскільки керівництво області наділене повноваженнями для координації зусиль правоохоронців".

Він підкреслив, що нова команда відкрита до співпраці, й висловився за формування громадської ради, до якої могли б увійти авторитетні представники громадянського суспільства і долучитись таким чином до розв'язання назрілих проблем, в тому числі протидії корупції.

Очільник області також звернув увагу на актуальність виконання вимог Закону про декомунізацію в Одеській області, зважаючи на пристрасті довкола демонтажу активістами меморіальної дошки одному з радянських воєначальників.

"Моє ставлення дуже просте: закон треба виконувати, це стосується комуністичної символіки, демонтажу об'єктів тощо. У всіх випадках будемо діяти у рамках закону", - сказав Куций.