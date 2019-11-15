У Луцьку знайшли викрадену статуетку кликуна - одного із символів міста

Поліція розкрила крадіжку з Театрального майдану Луцька одного із символів міста - фігурку кликуна та повернула її представникам міської ради.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні керівник Головного управління Нацполіції у Волинській області Петро Шпига передав начальнику управління туризму та промоції міста Луцької міськради Катерині Теліпській скульптуру кликуна, котрого зловмисник викрав минулого тижня із сонячного годинника на Театральному майдані міста", - йдеться у повідомленні.

Досудовим слідством по справі встановлено, що крадіжку одного із таємничих символів древнього Луцька скоїв 21-річний житель обласного центру. Співробітники поліції скульптуру кликуна вилучили, вона не зазнала пошкоджень.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

У поліції нагадали, що торік таку скульптуру теж викрадали, тільки за іншою адресою — по вулиці Лесі України. Зловмисниками виявилися двоє 15-річних лучан. Підліткам оголосили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Викраденого кликуна вилучили та повернули місту. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт із матеріалами провадження скеровано до суду.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч з 6 на 7 листопада у Луцьку викрали мініатюрну скульптуру кликуна Зірка, за тиждень до того встановлену на Театральному майдані, біля Сонячного годинника.

Читайте також: У Луцьку викрали одного з нових кликунів

Мініскульптури встановлюються в Луцьку в межах започаткованого ще 2015 року проєкту «Луцький кликун».

Кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя оповісники повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.

Фото: vl.npu.gov.ua