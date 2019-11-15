Мінрегіон пропонує провести оцінку спроможності громад

Міністерство розвитку громад та територій пропонує провести оцінку рівня спроможності усіх громад, в тому числі тих, які планують об'єднатися у майбутньому.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, повідомляє пресцентр ініціативи "Децентралізація".

"Ми пропонуємо робочим групам, що діють при обласних державних адміністраціях, провести оцінку спроможності всіх об’єднаних громад – і тих, які вже створені, і тих, які передбачаються до об’єднання у майбутньому. Адже суть об’єднання саме в тому, щоб кожна громада мала достатній людський потенціал, фінансові та майнові ресурси, які дадуть їй змогу дійсно бути спроможною надавати якісні послуги людям, вирішувати накопичені проблеми, розвивати місцеву економіку", - сказав Негода.

З цього приводу, Міністерство розвитку громад та територій направило обласним державним адміністраціям Методичні рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад. Вони розроблені на основі методики формування спроможних територіальних громад та містять основні показники, які визначають соціально-економічну спроможність громад, порядок та критерії оцінки рівня їх спроможності.

"Рекомендації щодо оцінки рівня спроможності громад допоможуть регіонам підготувати якісні перспективні плани, переконатися, що вони найоптимальніші, врешті, завершити цю роботу. Далі – перспективні плани ляжуть в основу нового адміністративно-територіального устрою базового рівня", - пояснив Негода.

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Як повідомлялося, 8 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив обласним державним адміністраціям провести консультації з органами місцевого самоврядування, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, народними депутатами України від області щодо розробки перспективного плану формування територій громад області. Також, за дорученням глави уряду, до 29 листопада ОДА, за участі міжвідомчих регіональних робочих груп з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою областей, мають завершити роботу з розроблення проєктів змін до перспективних планів формування територій громад областей, які охоплюють 100% території відповідних областей та відповідають Методиці формування спроможних територіальних громад. Мінрегіону було доручено надати методично-консультаційну допомогу у цій роботі.