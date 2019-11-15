Унаслідок вибухів у Балаклії постраждали четверо військових

Унаслідок вибухів на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області поранення отримали чотири військовослужбовці. Наразі їх доставлено до медзакладу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"15 листопада, о 15:20, за повідомленням чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, до медичних закладів було оперативно доставлено четверо військовослужбовців ЗС України. Пораненим військовослужбовцям оперативно надається фахова медична допомога у повному обсязі в медичних закладах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовці проводили на технічній території військової частини утилізацію залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, з урахуванням всіх заходів безпеки, у спеціально обладнаному для цього місці — котловані. Для забезпечення безпеки проведення утилізації був задіяний черговий пожежний підрозділ військової частини.

За інформацією пресслужби, наразі на технічній території військової частини проводяться заходи щодо впорядкування місця проведення робіт з утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області пролунало близько 20 вибухів. За даними Генштабу, вони пов'язані з утилізацією залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати. Унаслідок вибуху на арсеналі в Балаклії постраждав військовий, його доставили до лікарні з пораненням руки. Наразі, як заявили у Генштабі, ситуація контрольована та безпечна.

У травні 2018 року біля Балаклії сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок пожежі у 2017 році. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, був евакуйований.

Ще раніше, у березні 2017 року, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версію службового недбальства.