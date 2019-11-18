Як молода громада розбудовує інфраструктуру у буковинських селах

На розвиток інфраструктури цьогоріч Чагорська ОТГ отримала субвенцію майже 3 мільйони гривень

Під час прес-туру до об’єднаних територіальних громад Чернівецької області журналістам показали новозбудований стадіон і спортивний майданчик зі штучним покриттям, оновлену амбулаторію, будинок культури та дозвілля, а також розповіли про плани і амбіції молодої Чагорської ОТГ, якій ще не виповнилося й року з часу створення.

Захід відбувся за ініціативи Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

ГРОМАДА МОЛОДА І МОТИВОВАНА НА РОЗВИТОК

«У нас громада молода. Вибори пройшли у грудні 2018 року. До громади увійшло 4 населені пункти: Чагор, Молодія, Луковиця та Кут Баїнський з хутором Фундоя. Населення громади складає близько 11 тисяч людей. До об’єднання бюджет трьох сіл був трохи більш як 14 мільйонів. Зараз це майже 70 мільйонів», – знайомить зі своєю громадою її голова Георгій Коблюк. «У нас є три заправки, акциз від продажу пального на яких залишається в нашому бюджеті. Але навіть скасування акцизного податку для нас не було би критичним. Адже у нас є ще потужне підприємство «Техно», яке виробляє деталі й обладнання для меблів, самі меблі, також є приватні фірми «Явір», «Долина», м’ясопереробний комбінат «Колос», багато приватних підприємців, які сплачують частину ПДФО у наш бюджет. Крім того, є багато земель комерційного призначення. Тому на захищені статті і ремонти основних об’єктів точно буде вистачати», – вважає голова громади.

КАНАДСЬКА ТРАВА ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО СТАДІОНУ

На розвиток інфраструктури цього року Чагорська ОТГ отримала субвенцію майже 3 мільйони гривень. Окрім добудови дитячого садка, майже півтора мільйона виділили на закупівлю спецтехніки для комунального підприємства «Благоустрій», каже голова ОТГ Георгій Коблюк.

Цього року у громаді відкрили нову амбулаторію, яка обслуговує близько трьох тисяч пацієнтів. Нове приміщення для неї побудували трохи менше, ніж за пів року. Коштувало це 9,3 мільйона гривень. Громада дала десяту частину коштів, решту отримали з держбюджету.

Похвалилося керівництво Чагорської ОТГ і новим футбольним полем зі штучним покриттям. Там можуть займатися як діти, так і дорослі. Неподалік від малого поля — великий місцевий сільський стадіон. Він уже майже готовий до користування. Кажуть, що траву до нього закуповували у тієї ж канадської фірми, яка постачала покриття на стадіон донецького «Шахтаря».

«Малий стадіон зі штучним покриттям будували минулого року за співфінансуванням 50 на 50. Половина наших грошей, половина – з держбюджету. Загалом він коштував близько 1,5 мільйона гривень. А вже проєкт великого стадіону ми збудували майже повністю за кошти нашої громади. Загальна вартість його становить близько 6 мільйонів гривень. З них субвенція з держбюджету склала 500 тисяч, решта – кошти нашої громади. Але основні роботи виконувались ще до об’єднання. Поле уже практично готове до використання, чекаємо весни, щоб трава гарно проросла до необхідної висоти по всьому периметру поля, скосимо - і можна грати. На стадіоні встановлена дренажна система, працює автоматичний полив, є прожекторне освітлення. Залишилось іще зробити трибуни і невеличке приміщення для роздягалень», – говорить голова Чагорської ОТГ.

У планах громади - побудова біля стадіону сучасного парку, проєкт якого уже розроблений і чекає свого фінансування. Також у перспективі хочуть побудувати ЦНАП за 5 мільйонів гривень.

ПРОБЛЕМИ З ДОШКІЛЬНЯТАМИ ТА ШКОЛЯРАМИ

Побували журналісти під час прес-туру і в селі Луковиця, де у місцевій школі відремонтували й утеплили фасад. Також тут завершують зведення нової будівлі для двох груп дитсадка на 30 дітей. Цього року на цей садок виділили майже півтора мільйона гривень інфраструктурної субвенції. За кілька місяців роботи тут планують завершити. А в селі Молодія, де проживає близько 4 тисяч мешканців торік капітально відремонтували місцевий будинок культури за 800 тисяч гривень. Зараз тут у гуртках займаються співами, танцями, влаштовують різні культурні заходи, дискотеки для молоді тощо.

Незважаючи на те, що у Чагорській громаді є 4 школи і три дитсадки, цього замало, щоб охопити дошкільною та шкільною освітою усіх дітей ОТГ. Тому тут дуже сподіваються на державну допомогу в фінансуванні проєктів будівництва дитсадка та школи у центрі громади.

«Наразі у нас понад 600 дітей дошкільного віку та 433 школярів не охоплені нашими навчальними закладами. Оскільки ми приміська громада, то багато з них навчаються в обласному центрі або відвідують заклади сусідніх громад. Ми за новими технологіями розробили проєкт сучасного дитячого садочка з басейном у селі Чагор - на 150 дітей. Але вартість його будівництва - приблизно 50 мільйонів гривень. Ми беремо участь у різних грантах, проєктах і сподіваємось, що найближчим часом кошти на будівництво цього садочка таки знайдуться», – каже голова ОТГ.

Крім того, ще у 2006 році на території села Чагор, яке пізніше стало центром громади, почали будувати школу на 650 місць. Але проєкт «заморозили» і цього року там змушені були познімати бетонні плити, якими перекривали ту школу, оскільки почали тріщати уже зведені стіни. Для того, щоб все повністю не зруйнувалося, треба терміново знаходити кошти на добудову.

«Цю школу почали будувати ще у 2006 році за рахунок держбюджету. Нею займалося управління капітального будівництва обласної адміністрації. Там сказали, що коштів немає і проєкт «заморозили». Коли щось почнуть робити, нам невідомо», – пояснює голова громади.

Керівництво ОТГ вважає, що потрібно більше розвивати спорт, залучати до нього дітей, зацікавлювати їх різними видами активного відпочинку.

«Я прихильник такої думки, що чим більше грошей ми будемо вкладати у спорт і активний відпочинок дітей, наших мешканців, тим менше потрібно буде вкладати у лікування», – вважає Георгій Коблюк.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Віталій Олійник, Чернівці

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