ДБР прийшло з обшуком в обласний поліцейський главк у Полтаві

У Полтаві в приміщенні Головного управління Національної поліції у Полтавській області в четвер пройшли обшуки.

Про це з посиланням на прессекретаря теруправління Держбюро розслідувань Олександра Білку повідомляє полтавське видання "Зміст".

"У четвер, 14 листопада, в приміщенні ГУ НП в Полтавській області територіальне управління ДБР здійснило обшуки", - йдеться у повідомленні.

Як поінформував Білка, слідчі теруправління ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності посадових осіб ГУ НП в Полтавській області до розтрати паливно-мастильних матеріалів, придбаних для структурних підрозділів ГУ Нацполіції. До того ж, обшуки відбувалися не тільки у полтавському ГУ НП, а й в Кременчуцькому відділі поліції. Під час них вилучена офіційна документація. Наразі повідомлено про підозру одній особі за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Правоохоронцям в разі доведення вини загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Видання зазначає, що факт обшуків підтвердив також речник ГУ НП Юрій Сулаєв. При цьому він додав, що у вищого керівництва полтавської Нацполіції обшуків не було.