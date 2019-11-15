Чотирьох копів із Дніпра судитимуть за катування

До суду скерували обвинувальний акт стосовно чотирьох поліцейських із Дніпра, яких обвинувачують у катуванні затриманого чоловіка.

Про це повідомло Державне бюро розслідувань.

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох поліцейських Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Їх обвинувачують у катуванні людини", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в крадіжці. Затриманий відмовився визнавати свою вину, тому обвинувачені почали "вибивати" в нього зізнання у приміщенні відділення поліції.

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Згідно з висновками експертиз, потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, додали у ДБР.

Як зазначається у повідомленні, поліцейських обвинувачують у катуванні, тобто умисному заподіянні сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України); а також перевищенні влади або службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3. ст. 365 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, процесуальне керівництво - Генеральна прокуратура України, а оперативний супровід – Дніпропетровське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.