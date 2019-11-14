На Дніпропетровщині вже створили 72 тергромади

Нині на Дніпропетровщині – 72 ОТГ. Дві з них утворилися навколо міст обласного значення – Покрова й Марганця.

Серед районів повністю охоплені об'єднаними громадами території Апостолівського, Межівського, Павлоградського та Широківського. Серед новостворених – Слов’янська та Брагинівська ОТГ, повідомили в департаменті економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Дніпропетровщина – національний лідер за кількістю територіальних громад. Зараз їх уже 72. Серед новостворених – Слов’янська та Брагинівська», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в департаменті економічного розвитку Дніпропетровської ОДА, перехід до нової системи адміністрування, у першу чергу, вигідний жителям. Від такої кооперації вони отримують багато переваг – і самостійність у прийнятті рішень, і додаткові фінансові можливості.

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Слов’янську ОТГ утворили у Межівському районі. Об’єдналися дві сільради – Зорянська та Слов’янська. Загалом – 11 населених пунктів. Там мешкають ­4 тис. людей. Працюють чотири школи, три дитсадки, дві амбулаторії та два ФАПи. Є своя станція швидкої допомоги.

Тепер територію Межівського району стовідсотково покривають громади. Загалом таких районів в області вже чотири.

Брагинівська ОТГ у Петропавлівському районі об’єднала 18 населених пунктів Брагинівської, Олександропільської, Осадченської та Хорошівської сільських рад. В ОТГ – майже 4,2 тис. мешканців. На території діють три школи, два дитячі садочки, три амбулаторії та стільки ж ФАПів.

«Територіальні громади області утримують національне лідерство і за фінансовою спроможністю. Кошти вони вкладають у розвиток інфраструктури села. А це – і осучаснені вулиці з енергозберігаючим освітленням, і оновлені школи, амбулаторії, дитсадки та клуби», – додали в департаменті.

Фото: adm.dp.gov.ua