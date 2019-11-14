Тернопільська облрада виступає проти відкриття ринку землі

Тернопільська облрада виступає проти відкриття ринку землі

Укрінформ
На сьогоднішній сесії Тернопільської обласної ради депутати ухвалили заяву з приводу незгоди зі спробами запровадження в Україні ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми, депутати Тернопільської обласної ради, послідовно відстоюючи інтереси громади Тернопільщини, заявляємо про свою категоричну незгоду зі спробами, спрямованими на запровадження в Україні так званого “ринку землі”, який несе у собі загрозу знищення, загрожує стабільності економіці та державному суверенітету”, - йдеться у заяві.

Також у документі зазначається, що 13 листопада "провладна більшість у Верховній Раді" проголосувала в першому читанні законопроєкт щодо запровадження ринку землі, "незважаючи на спротив органів місцевого самоврядування, численні акції протесту фермерів, представників агропромислових підприємств, небайдужих громадян України, політичних та громадських організацій".

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Депутати також звернулися до голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля з проханням донести цю позицію до Президента та уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

Водночас, Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.

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