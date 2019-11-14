Тернопільська облрада виступає проти відкриття ринку землі

На сьогоднішній сесії Тернопільської обласної ради депутати ухвалили заяву з приводу незгоди зі спробами запровадження в Україні ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми, депутати Тернопільської обласної ради, послідовно відстоюючи інтереси громади Тернопільщини, заявляємо про свою категоричну незгоду зі спробами, спрямованими на запровадження в Україні так званого “ринку землі”, який несе у собі загрозу знищення, загрожує стабільності економіці та державному суверенітету”, - йдеться у заяві.

Також у документі зазначається, що 13 листопада "провладна більшість у Верховній Раді" проголосувала в першому читанні законопроєкт щодо запровадження ринку землі, "незважаючи на спротив органів місцевого самоврядування, численні акції протесту фермерів, представників агропромислових підприємств, небайдужих громадян України, політичних та громадських організацій".

Депутати також звернулися до голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля з проханням донести цю позицію до Президента та уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

Водночас, Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.