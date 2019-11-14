Масову загибель риби в річці Уж розслідує поліція

Житомирська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом масової загибелі риби в річці Уж, збитки від чого оцінюють у понад 7 млн грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Отримавши відповідні акти щодо загибелі водних біоресурсів та розрахунки завданої шкоди, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України. Підготовлено клопотання до суду про проведення відповідних експертиз взятих з місць подій зразків води та біоресурсів», - зазначається у повідомленні.

Санкція вказаної статті передбачає відповідальність від штрафу до 5-річного обмеження волі.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня до Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області надійшло повідомлення про загибель риби на р.Уж за межами с. Немирівка Коростенського району. Під час обстеження зафіксовано 53 667 екземплярів загиблої риби, серед якої 53 613 екземплярів карася, 18 екземплярів краснопірки, 36 екземплярів окуня.

Фахівці оцінили збитки від загибелі 195 тонн риби в суму понад 7,3 млн грн.