Городнянська тергромада відроджує занедбаний дендропарк

У Городнянській об’єднаній територіальній громаді Чернігівщини цього року розпочалася реконструкція занедбаного місцевого дендропарку площею 10 га.

Про це журналістам під час престуру, організованого Чернігівським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомив Городнянський міський голова Андрій Богдан.

"Дендропарк був закладений наприкінці 50-х років минулого століття й на сьогодні став лісом, тому що він має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва, і без спеціальних дозволів там нічого не можна вирубувати, навіть сухостій. Ми вийшли на Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка, і його фахівці зробили нам проєкт організації території цього парку. Звернулись до департаменту екології - й отримали з фонду охорони навколишнього природного середовища 200 тис. грн, які використали на формування й підсипання доріжок", - розповів мер.

За його словами, доріжки - це тільки початок. У подальших планах - розчищення дендропарку та обладнання там освітлення, також облаштування футбольного поля, зон відпочинку з лавочками, тренажерами, мангалами. Певні суми коштів на відродження пам’ятки виділяються також з місцевого бюджету.

У цьому році розчищати парк міська рада намагалася силами свого колективу під час днів довкілля. Одначе скоро зрозуміли, що людськими руками тут багато не зробиш. Тому за зекономлені кошти інфраструктурної субвенції вирішили придбати мульчер - апарат, який збиває поросль до 5 см.

"Два десятки людей не спрацюють так, як гарна італійська техніка. Завдяки мульчеру за пів року ми парк повністю розчистимо. Це буде перлинка Городнянського району. Думаю, через рік ви приїдете і здивуєтесь", - сказав медійникам заступник міського голови Віталій Мамедов.

За наявною інформацією, зараз, згідно з проєктом організації дендропарку, там триває етап видалення сухих, хворих та пошкоджених дерев. Наступним кроком буде створення нових насаджень ялини, ялиці, сосни, модрини й навіть бука. До речі, перші буки в парку висадили вже цієї весни, і 10 з 12 дерев прижилися.

Дізнатися про особливості дендропарку "Городнянський" кореспондентові Укрінформу вдалося від місцевої жительки Олени Шитюк - доньки Павла Дольського, чиє ім’я з 2008 року носить ця природна пам’ятка. Шитюк розповіла, що висаджувати парк розпочали навесні 1959 року (тобто, нині йому - рівно 60 років), а організовував усі роботи її батько. Активну участь у створенні природного об’єкта брали, зокрема, директор місцевої машинно-тракторної станції Василь Конон (він надавав необхідну техніку) та вихованці місцевої школи-інтернату, які доглядали молоді насадження та прополювали їх.

За словами Шитюк, яка на громадських засадах опікується дітищем свого батька, парк має оригінальну форму, яку, певно, можна побачити з висоти пташиного польоту: посередині - коло з доріжками, а від нього в різні боки розходяться 8 алей. Кажуть, з висоти це виглядає, як сонце з променями.

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Територія парку розбита, відповідно, на 8 секторів. Засаджені вони властивими для Полісся породами дерев і дикорослих кущів, яких налічується 35 видів. У їх числі - сосна, модрина, ялина, вільха, береза, липа, клен, дуб, в’яз, дика вишня, ясен, каштан, горіх, тополя, горобина, ліщина, барбарис та багато інших. Дослідження й інвентаризацію насаджень дендропарку у 2015 році провела доцент Національного університету біоресурсів і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук Анжела Дзиба.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Наталія Потапчук